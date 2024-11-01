El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que se encuentra preparado para responder ante cualquier riesgo sanitario durante el Mundial.

La titular de Proyectos Especiales en Salud del IMSS, Janet Alvarado González, señaló que el instituto mantiene una estrategia preventiva y de vigilancia epidemiológica antes, durante y después del torneo.

La funcionaria destacó que el organismo trabaja en coordinación para homologar procedimientos y fortalecer la capacidad de respuesta en todo el país.

Hasta el momento, el IMSS ha realizado 10 jornadas nacionales de capacitación con mil 301 profesionales de la salud en 20 Unidades Médicas de Alta Especialidad.