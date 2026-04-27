La Liga MX anunció este mediodía los horarios para los Cuartos de final de la Liguilla del Torneo de Clausura 2026. El sábado Tigres enfrentará a Chivas a las 19hrs en el estadio Universitario, en el juego de Ida. Ese mismo día Atlas recibirá al Cruz Azul a las 9 de noche con 15 minutos en el estadio Jalisco.

El domingo América enfrentará a Pumas en el Azteca a las 5 de la tarde. Mientras que Toluca jugará contra Pachuca a las 19:15 hrs en la Bombonera. Los Juegos de Vuelta se celebraran una semana después. (Por Manuel Trujillo Soriano)