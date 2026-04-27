La Liga MX anunció este mediodía los horarios para los Cuartos de final de la Liguilla del Torneo de Clausura 2026. El sábado Tigres enfrentará a Chivas a las 19hrs en el estadio Universitario, en el juego de Ida. Ese mismo día Atlas recibirá al Cruz Azul a las 9 de noche con 15 minutos en el estadio Jalisco.
El domingo América enfrentará a Pumas en el Azteca a las 5 de la tarde. Mientras que Toluca jugará contra Pachuca a las 19:15 hrs en la Bombonera. Los Juegos de Vuelta se celebraran una semana después. (Por Manuel Trujillo Soriano)
Anuncian los horarios para la liguilla
La Liga MX anunció este mediodía los horarios para los Cuartos de final de la Liguilla del Torneo de Clausura 2026. El sábado Tigres enfrentará a Chivas a las 19hrs en el estadio Universitario, en el juego de Ida. Ese mismo día Atlas recibirá al Cruz Azul a las 9 de noche con 15 minutos en el estadio Jalisco.