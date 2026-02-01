El Congreso de Jalisco es el Poder Legislativo estatal con mayor número de trabajadores en el país, al reportar mil 081 empleados en 2025, de acuerdo con el Censo Nacional de Poderes Legislativos estatales del INEGI.

La cifra coloca a Jalisco por encima de otras entidades, como Michoacán, que registró mil 015 trabajadores en el mismo periodo.

Este nivel de personal coincide con el gasto del Legislativo estatal, que para 2026 ejercerá un presupuesto de mil 109 millones de pesos, del cual la mayor parte se destina a la nómina.

El informe también señala que durante 2025 el Congreso de Jalisco presentó 702 iniciativas; sin embargo, no se especifica cuántas fueron aprobadas. Asimismo, el organismo no reportó contratación de deuda municipal por parte del Legislativo. (Por Marck Hernández)