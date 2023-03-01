El Frente Feminista por Jalisco anunció que el domingo 28 de septiembre, Día de Acción Global por la Legalización y Despenalización del Aborto, se realizará una marcha convocada por colectivas feministas y activistas de derechos humanos.

La movilización busca visibilizar las demandas por el acceso libre, legal y seguro al aborto en Jalisco y en México.

La concentración comenzará a las 10:30 horas en la glorieta Minerva, desde donde marcharán a partir de las 11 horas hacia la glorieta de Las y Los Desaparecidos, donde concluirá la protesta alrededor de las 12:30 horas.