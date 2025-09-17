La divisa mexicana en los mercados internacionales abre en 18.29 pesos por dólar, sin cambios relevantes comparado con la jornada anterior.
Expertos financieros señalan que los inversores esperan conocer las proyecciones económicas de la Reserva Federal de Estados Unidos en su reunión de política monetaria.
Dólar estadounidense se cotiza hoy en 18.29 unidades
