El programa Yo Jalisco Apoyo para el Transporte, impulsado por el Gobierno del Estado, anunció una nueva jornada de entrega de tarjetas este viernes 14 de noviembre en Puerto Vallarta, con el objetivo de facilitar el acceso al transporte público a estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres jefas de familia y familiares de personas desaparecidas.
De acuerdo con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, las personas que realizaron su trámite con anterioridad podrán consultar el listado oficial de beneficiarios en la página oficial y acudir directamente, No se permiten intermediarios.
