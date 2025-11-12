Transportistas afiliados a la Canacar y la Conatram en Jalisco descartaron realizar paros o bloqueos en carreteras del país, mientras que en otros Estados se convocó a un paro de transportistas para el próximo 24 de noviembre en conjunto con cañeros.
El presidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, Elías Dip Ramé, explicó que los afiliados a la organización no están de acuerdo en cerrar carreteras.
En contraparte realizó un llamado al Gobierno Federal para que destine más presupuesto a carreteras.
Transportistas jaliscienses descartan paro; exigen mayor presupuesto carretero
