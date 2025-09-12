Como parte de una estrategia para reforzar la seguridad en la Zona Metropolitana de Guadalajara y el interior del estado, autoridades estatales anunciaron un nuevo operativo de revisión de vehículos con placas foráneas que circulen por la ciudad.

El despliegue será realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Metropolitana, quienes aplicarán inspecciones aleatorias a automóviles con matrículas de otros estados.

El automovilista deberá portar un documento que demuestre la propiedad del automóvil, de no hacerlo el vehículo será retirado de la vía pública.