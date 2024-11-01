La presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, visitó el Santuario de los Mártires en compañía del Cardenal José Francisco Robles Ortega y empresarios locales, quienes le informaron un avance de 80 por ciento en la obra.

La presidenta aprovechó para presentar el proyecto municipal del Cablebús, que busca conectar puntos clave como la carretera a Chapala, el Cerro del Cuatro y el ITESO.

Este proyecto cuenta con un estudio costo-beneficio y un registro ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.