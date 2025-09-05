Este sábado y domingo se presentará Shakira en Guadalajara, por lo que la Policía Vial implementará un operativo especial de vigilancia y movilidad para agilizar la circulación vehicular y brindar apoyo a los asistentes que acudirán al show en el Estadio Akron.

En el dispositivo participarán 120 elementos, diez patrullas, diez motopatrullas y diez ciclopolicías, quienes desde las 2:00 de la tarde y hasta que finalice el concierto reforzarán los principales accesos y salidas del recinto.

Piden a la ciudadanía anticipar sus traslados, utilizar vías alternas y atender las indicaciones oficiales para evitar complicaciones durante sus recorridos. (Por Katia Plascencia Muciño)