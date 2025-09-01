Colectivos ciudadanos calificaron como una simulación las mesas técnicas convocadas por el Gobierno de Jalisco para buscar soluciones al congestionamiento de la avenida López Mateos. Activistas como Elthon Osorio, integrante de Bicicleta Blanca, advirtieron que el debate se ha centrado en obras costosas como el segundo piso, dejando de lado alternativas sostenibles.

“El proceso que se está sacando ahorita de la manga es una simulación total porque no están garantizando que sea una conversación técnica. En ninguna parte la solución sustentable y la solución que la ciudad necesita es un segundo piso. Los gobiernos y los líderes que dirigen la ciudad deben apostar por transporte público, mejorar el transporte público”.

Los colectivos sostienen que la construcción de un viaducto elevado no solo representaría un negocio millonario, sino que también incrementaría el tráfico en la zona a mediano plazo. Por ello, insistieron en que la única salida real para aliviar la carga vial es invertir en transporte público masivo y eficiente. (Por Edgar Flores Maciel)