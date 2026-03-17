Con una inversión de 30 millones de pesos, la empresa Mazapán de la Rosa y el Ayuntamiento de Tlajomulco anunciaron la transformación de la calle Juárez en el Paseo de la Rosa, un corredor gastronómico y cultural en el centro del municipio.

El proyecto contempla la rehabilitación integral de 325 metros con concreto estampado, ampliación de banquetas, mejora del alumbrado, renovación de redes hidrosanitarias y adecuación de infraestructura pluvial.

También se instalarán accesos distintivos y elementos que refuercen la identidad local, así como banderas de países a donde se exporta el producto.

La obra, que durará aproximadamente tres meses, será financiada en su mayoría por la empresa.

Autoridades destacaron que la intervención busca mejorar la movilidad, atender rezagos y fortalecer la imagen urbana del municipio.