El Plan B de la reforma electoral no es un ajuste administrativo sino un intento por concentrar el poder político denunció el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, quien adelantó que su partido votará en contra, al considerar que, bajo el argumento de austeridad, se pretende debilitar al árbitro electoral y concentrar el poder político.

Sostuvo que la propuesta busca debilitar a las instituciones electorales, particularmente al INE, con el objetivo de controlar los comicios y favorecer al partido en el poder rumbo al 2027.

Añorve comparó el modelo que impulsa Morena con el del expresidente venezolano Nicolás Maduro, al advertir sobre un proyecto autoritario.