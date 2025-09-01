Se le acumula el trabajo para el SIAPA en la colonia El Retiro en Guadalajara, donde los vecinos reportan la aparición de varios socavones.

Es la voz de Luisa Saldaña, quien reporta que son varias semanas de problemas en el subsuelo de la zona.

“Brillante y Silvestre Revuelta y es del SIAPA, y el otro es Tenerías y Brillante, ese se nos hizo apenas el viernes”.

Ambos socavones están en la calle Brillante de la colonia El Retiro en Guadalajara, y los habitantes exigen atención del SIAPA. (Por Gustavo Cárdenas)