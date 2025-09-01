El secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, confirmó que una de las cuatro personas desaparecidas tras ser privadas de la libertad a las afueras de la Fiscalía Estatal laboraba en la Secretaría de Educación.

“Sí es un colaborador de la Secretaría, quien presuntamente está involucrado en estos lamentables hechos y brindamos la información, es decir, cuánto tiempo tenía trabajando con nosotros, dónde trabajaba, toda la información se proporcionó”.

Aunque no detalló el centro educativo al que estaba adscrito, Flores Miramontes precisó que el trabajador se desempeñaba como personal de intendencia.

Hasta el momento no se tiene rastro de él ni de las otras tres personas desaparecidas, dos de ellas ligadas a la investigación por el multihomicidio de una familia en la colonia Medrano de Guadalajara. (Por Edgar Flores Maciel)