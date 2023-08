Hasta el mes de julio, 1.6 automovilistas de cada diez obligados con la verificación vehicular ha realizado la prueba.

El secretario del Medio Ambiente, Israel García Ochoa, indica que han sido sancionados más de once mil automovilistas por no realizar el trámite y siguen los operativos para detectar a los incumplidos.

“Se han ingresado a estos operativos alrededor de 24 mil 462 vehículos, el 48 por ciento de esos vehículos no tienen un comprobante vigente por tanto son once mil 776 vehículos los sanciones, al momento”.

Apenas el diez por ciento de los sancionados corresponde al transporte público, incluyendo taxis y vehículos de plataforma.

Están obligados a la verificación los automotores con placas terminación 1, 2, 3, 4, 5 y 6. (Por Claudia Manuela Pérez)