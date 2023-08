Integrantes del partido Futuro de nuevo arremetieron contra la operación del llamado Fondo Verde, financiado por el programa de verificación vehicular, donde acusan el 85 por ciento de lo recaudado por el gobierno del Estado termina en manos de particulares y sólo el 15 por ciento va para actividades de remediación ambiental.

Señalaron por ejemplo que no se está ampliando la red de monitoreo atmosférico, sino reparando las instalaciones ya existentes y que la partida para la rehabilitación del estero El Salado en Vallarta es de apenas 4.9 millones de pesos y no de 34 millones de pesos que afirman, el gobierno de Jalisco ha dicho que se le aplicará a esta reserva.

El regidor zapopano Pedo Kumamoto, insistió que sí hay anomalías en los recursos adicionales que ha recibido la empresa proveedora de la tecnología para el programa de verificación.

“Que no existe un documento legal que justifique y que finalmente se está haciendo una entrega proactiva de parte de las autoridades sin fundar ni motivar ese acto. Y eso es algo ilegal”. (Por Héctor Escamilla Ramírez)