El entrenador de la Selección Mexicana de futbol, Javier Aguirre, destacó el título de goleo individual que consiguió Julián Quiñones en Arabia Saudita y prácticamente lo confirma en su lista para el Mundial.

“Y lo de Julián cae por su propio peso, repite esta historia de que un mexicano sea campeón goleador en otro país y es motivo de orgullo, le cambiaron el entrenador a media temporada y siguió haciendo goles y creo que Julián es un gran profesional lo ha demostrado y ojala nos venga a aportar cosas. Julián puede jugar en las tres posiciones adelante no tengo ninguna duda, él tiene potencia, tiene gol que es fundamental por lo tanto es un jugador que hay que aprovechar, es mexicano y hay que utilizarlo”.

Destacó el “Vasco” el hecho de que el título del torneo local lo estén disputando 2 técnicos mexicanos; dijo que su lista sigue abierta y no descarta a ningún jugador de los que están en la final. Sobre el encuentro contra Ghana de este viernes en Puebla, anticipó que hará muchos cambios para ver a la mayoría de los jugadores que tiene concentrados. (Por Manuel Trujillo Soriano)