La Secretaría de Turismo federal afirmó que, a pesar de la cancelación del proyecto ‘Perfect Day’ de la naviera Royal Caribbean, Mahahual continuará en crecimiento con nuevas inversiones y más viajeros.

La titular de Sectur, Josefina Rodríguez Zamora, comentó que la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto ‘Perfect Day’ ya llevaba un tiempo detenido porque se habían encontrado elementos que deberían revisarse a detalle.

Asimismo, reveló que, pese a esta situación, no se tiene un rompimiento de relaciones con la naviera, ya que se continúa trabajando con ellos en aspectos como el fomento de las artesanías mexicanas en sus cruceros.