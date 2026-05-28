Fue una decisión prudente la del senador Enrique Inzunza, de pedir licencia para no exponer la discusión de los temas para los cuales se convocó al extraordinario, dice el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier.

“Es una decisión prudente, sensata, con toda la intención de preservar el recinto, la discusión en el Pleno y un debate de altura. Sí ellos quieren apostarle al pleito y al circo, por parte de nosotros no es mi costumbre y asumo ante el grupo parlamentario, de cuidar la unidad del grupo, de cuidar la discusión y un tema fundamental para nuestro grupo, que sin estas dos reformas constitucionales”.

Hay que recordar que el senador sinaloense Enrique Inzunza, está acusado por Estados Unidos de tener nexos con el crimen organizado, por lo que la FGR lleva a cabo una investigación que respalde los motivos del por qué no ha sido detenido en nuestro país. (Por Arturo García Caudillo)