Parece epidemia, cada vez más colonias de la ciudad padecen escasez de agua potable. Alexis Olvera, habitante de la colonia Miramar, en Zapopan, denuncia que tienen 7 días sin el servicio del SIAPA. Señala que hay una sola llave sobre la calle Puerto Tehuantepec, donde apenas cae un hilito de agua, claramente insuficiente para las necesidades de decenas de hogares y negocios.

“En la colonia Miramar no tenemos agua desde el viernes pasado y apenas ayer soltaron un poco de agua. Nos llega a la llave que da directo a la calle, pero llega sin nada de presión, no se pueden llenar los tinacos, no nos podemos bañar, no podemos lavar los trastes, ni siquiera para las necesidades básicas, que es como para bajarle al baño o ese tipo de cosas. Entonces queremos saber hasta cuándo van a soltar bien el agua o cuándo va a volver a haber servicio aquí en la colonia Miramar, porque ya son varios días, casi casi ya va a ser una semana y sin nada de agua.”

Los habitantes de la colonia Miramar aseguran que sí pagan su recibo de servicio, pero lo que manda el SIAPA es aire en sus tuberías. (Por Gustavo Cárdenas)