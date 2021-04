Más de diez mil réplicas tuvo el número telefónico de rescate de Fauna Silvestre durante los incendios en el bosque de La Primavera, celebra el director de la Unidad de Fauna Silvestre del Ayuntamiento de Tlajomulco, Luis Alberto Cayo.

“Veo que la ciudadanía poco a poco somos más los que nos interesa esa tema en cuanto a la fauna ¿no?. Entonces, a mi sí me llena, me da mucha felicidad ver que fueron más de diez mil compartidas más las que no sabemos y cómo nos favorece, pues, dije, bueno, la gente tiene la información ahí a la mano, y ahorita la información es una herramienta muy importantes”.

El número telefónico es 33-31-38-30-98, aquí se podrán reportar toda la fauna silvestre que en los próximos días bajará a zonas habitacionales al encontrar su hábitat quemado en el bosque de La Primavera. (Por José Luis Jiménez Castro)