La reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales volvió a posponerse y su discusión se trasladará al periodo legislativo de 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que aún no hay acuerdo entre empresarios y trabajadores, por lo que la iniciativa se presentará antes de que concluya 2025, pero su aprobación quedará pendiente.

Mientras Morena en San Lázaro había planteado enviarla antes del 15 de diciembre, los tiempos y la falta de consenso frenaron el avance.

La Secretaría del Trabajo mantiene mesas de diálogo para definir un proyecto que modifique el Artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo, con implementación gradual hasta 2030.

El sector privado advierte incrementos de 15 por ciento en costos laborales, mientras que sindicatos y colectivos sostienen que la reforma es una deuda histórica en un país donde se trabaja más y se descansa menos.