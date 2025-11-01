La Comisión Federal de Electricidad alerta a sus usuarios sobre una nueva modalidad de extorsión disfrazada de un operativo “casa por casa” para instalar medidores, revisar conexiones ilícitas o notificar deudas a domicilio.

Ciudadanos de todo el país han reportado, a través de redes sociales, la aparición de circulares falsas en sus domicilios particulares.

Personas caracterizadas como trabajadores de la CFE engañan a los usuarios presentándose en el domicilio con falsas multas u órdenes de cortar el servicio o realizar un cambio de medidor, intentando obtener dinero en efectivo para evitar una sanción o multa.