Durante 2025 se aplicaron en Jalisco 96 mil 464 dosis de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano, como parte de la estrategia para prevenir el cáncer cervicouterino y otras enfermedades, confirma la Secretaría de Salud.

El 67 por ciento de las dosis fueron administradas por brigadas estatales, principalmente en escuelas de nivel primaria, en las cuales, por primera vez la vacunación se amplió a niños, además de niñas.

Las autoridades señalaron que la inmunización continuará durante 2026 y llamaron a la población a completar sus esquemas como medida de prevención en salud pública.