Autoridades federales aseguraron 21 armas largas y 30 cortas en un vehículo abandonado en Tijuana, Baja California.

Los hechos ocurrieron en la carretera vieja a Tecate cuando elementos de corporaciones federales detectaron la unidad sin ocupantes.

Al inspeccionar el vehículo, localizaron una pistola en el asiento del copiloto y varias maletas con armas en la cajuela.

El vehículo y el armamento quedaron a disposición del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación correspondiente mientras no se reportan detenidos.