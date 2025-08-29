Debido a unos cierres viales en una calle aledaña al estadio Ciudad de los Deportes el jueves en el partido de la liga femenil, que la delegación Benito Juárez acusa de hacerlo al Club América, mediante un comunicado oficial la alcaldía informó que el encuentro de la fecha 7 de la Liga MX entre América y Pachuca programado para este sábado a las 9 de la noche se tendrá que jugar a puerta cerrada, sin aficionados, a manera de sanción; el motivo es que ante el cierre vial en la calle de Indiana, se le impidió el paso a una persona que requería atención medica.

América contestó en comunicado y dijo que no tiene equipo de seguridad y que quien provocó la afectación vial, fueron policías.

Pide que la autoridad rectifique al que llamó “acto arbitrario”.

“Lamentamos que la Alcaldía Benito Juárez pretenda afectar a la afición del futbol mexicano e impedir que asistan al partido entre Club América y Club Pachuca en el Estadio Ciudad de los Deportes. Su disposición para obligar a los equipos a jugar a ‘puerta cerrada’ señala que ayer hubo, durante un partido del equipo femenil, extralimitaciones del personal de seguridad del América al cerrar la calle de Indiana.

Al respecto informamos que: Club América no tiene personal de seguridad. Quienes cerraron la calle fueron policias de la CDMX. Esto lo hicieron dado el plan de seguridad de la propia Alcaldía. Ojalá la autoridad local rectifique un acto arbitrario. De afectar a la afición, nos reservamos el derecho de emprender acciones legales”, dice el equipo americanista.