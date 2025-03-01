Un operativo permitió el aseguramiento de 15 máquinas tragamonedas que operaban de forma irregular en la zona centro de Tonalá.

En el dispositivo participaron la Sedena, la Comisaría municipal y personal de Inspección y Vigilancia, bajo coordinación del Gabinete de Seguridad estatal.

Las autoridades recuerdan que estos equipos, instalados con frecuencia cerca de escuelas y espacios públicos, representan un riesgo por fomentar la ludopatía, la deserción escolar y la corrupción de menores.