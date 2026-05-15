Cerca de 10 mil personas acudieron al entrenamiento de Chivas que se celebró la tarde de este viernes en el Estadio Jalisco, previo al juego ante Cruz Azul en semifinal de vuelta.

Los aficionados acompañaron al equipo con porras y cánticos. Asistió el presidente y dueño del equipo Amaury Vergara.

El delantero del Guadalajara Ángel Sepúlveda dijo que solo piensan en ganar este sábado: “Sabemos que el empate nos da el boleto a la Final, pero queremos ganar la serie para llegar más motivados a esa instancia. El equipo está motivado, tiene hambre y unión, creo que hoy es el reflejo de todo esto, para hacer las cosas bien. Se viene disfrutando de a poco, porque sabemos la responsabilidad que tenemos”.

El árbitro designado para este juego fue César Arturo Ramos Palazuelos. El horario del juego de este sábado es a las 7 de la noche y el global entre Rojiblancos y Celestes es de 2-2. (Por Martín Navarro Vásquez)