El Arzobispo de Guadalajara, Cardenal Francisco Robles Ortega, rechazó el uso de pirotecnia en fiestas patronales luego de la explosión registrada en Amatitán, que deja hasta el momento dos personas muertas.
A través de redes sociales, afirmó que la Iglesia no promueve celebraciones que representen riesgos para la población y señaló que existen otras formas de expresar alegría sin poner en peligro a los asistentes.
Cardenal Robles Ortega rechaza uso de pirotecnia en fiestas patronales
El Arzobispo de Guadalajara, Cardenal Francisco Robles Ortega, rechazó el uso de pirotecnia en fiestas patronales luego de la explosión registrada en Amatitán, que deja hasta el momento dos personas muertas.