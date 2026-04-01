El Arzobispo de Guadalajara, Cardenal Francisco Robles Ortega, rechazó el uso de pirotecnia en fiestas patronales luego de la explosión registrada en Amatitán, que deja hasta el momento dos personas muertas.

A través de redes sociales, afirmó que la Iglesia no promueve celebraciones que representen riesgos para la población y señaló que existen otras formas de expresar alegría sin poner en peligro a los asistentes.