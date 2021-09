Luego que los presidentes municipales del Área Metropolitana de Guadalajara llegaron a acuerdos para el manejo de la basura, ante el cierre del tiradero de Los Laureles, el Gobierno de Jalisco apoyará en lo que se requiera para darle celeridad a la solución.

Así lo indica el mandatario, Enrique Alfaro.

“Vamos a ver con detalle lo que hoy se presentó, me da mucho gusto que los presidentes municipales tengan ya una ruta en el tema del manejo de la basura. Nosotros como habíamos dicho vamos a cumplir el compromiso que tenemos del cierre de Laureles a partir del primero de octubre. No he revisado la cuantificación de los apoyos que se necesitarían, pero, aunque es un tema de competencia municipal el de la basura, claro que el Gobierno del Estado podría apoyar a un proyecto de impacto metropolitano.

En otro tema, dijo que no ha aumentado el delito de privación de la libertad en la entidad y no hay voces de alerta al respecto. (Por Claudia Manuela Pérez)