Productores de maíz en Tlajomulco recibirán a partir de abril un apoyo adicional de 300 pesos por tonelada, mediante un esquema conjunto entre el municipio y el Gobierno de Jalisco.

El programa contempla aportaciones de 150 pesos por parte del Ayuntamiento y 150 del Estado, con el objetivo de mejorar el precio garantía para los agricultores.

Autoridades informaron que la dispersión de los recursos se realizará conforme a los registros en la plataforma federal.

Además, se anunció una bolsa de 500 mil pesos para apoyar a productores apícolas en la región.