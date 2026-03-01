Tras darse a conocer que una falla en el suministro eléctrico provocó una falla parcial en los servicios que provee el Centro Administrativo Tlajomulco (CAT), el Gobierno Municipal informó que hay áreas que trabajan con normalidad y son: Registro Civil, Cartas de Residencia, Servicios Médicos, Dictámenes de Protección Civil, Cobros de Tianguis, Convocatorias y Licitaciones, así como Multas de Movilidad.

Además el Ayuntamiento informó que durante todo el mes de abril permanecerá el descuento del cinco por ciento en los cobros correspondientes a predial y agua potable. (Por Gustavo Cárdena)