Los apoyos financieros extraordinarios del gobierno federal a Petróleos Mexicanos provocaron un faltante fiscal de 284 mil millones de pesos entre enero y octubre de 2025, lo que derivó en recortes al gasto público, advirtió México Evalúa.

Aunque los ingresos federales sin considerar a Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Seguro Social e ISSSTE crecieron ocho por ciento, el saldo petrolero negativo deterioró el balance presupuestal.

El informe señala subejercicios en Salud y en Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, mientras Energía gastó muy por encima de lo aprobado.