La Organización Internacional para las Migraciones informó que en los primeros ocho meses del año alrededor de 47 mil migrantes originarios de Asia-Pacífico permanecían en México sin definición sobre su situación migratoria.

El organismo señaló que esta región fue la principal fuente de migración internacional en el año, principalmente ciudadanos de India, China, Bangladesh, Afganistán y Filipinas.

Muchos ingresan al continente por aeropuertos de Brasil, Surinam y Ecuador, y avanzan hacia el norte tras cruzar rutas.

El organismo advirtió que factores políticos y económicos obligan a modificar destinos, lo que deja a miles atrapados en países que no tenían previsto quedarse.