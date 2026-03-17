La titular de la Secretaría de Asistencia Social de Jalisco, Priscilla Franco, informó que la dispersión de apoyos a personas cuidadoras se realizará a través de la Tarjeta Única, con el objetivo de facilitar la entrega de los recursos.

La funcionaria explicó que esta medida busca evitar obstáculos para que los beneficiarios reciban el apoyo de manera oportuna, especialmente en casos donde no cuentan con acceso a servicios bancarios.

“Sí vamos a hacer todo lo necesario, desde nuestra trinchera, para que puedan tener la tarjeta y que de esta forma pueda recibir su dispersión lo más rápida, eficiente, efectiva posible para que puedan hacer uso de sus recursos”.

Indicó que, aunque la Tarjeta Única no es un requisito establecido en las reglas de operación, se utilizará como principal canal de depósito para garantizar la entrega de los recursos.

Franco añadió que en muchos casos las cuentas bancarias de los beneficiarios están limitadas o no disponibles, por lo que este mecanismo permitirá una distribución más ágil y accesible de los apoyos. (Por Edgar Flores Maciel)