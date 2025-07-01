Apagón de Internet, documentos e información faltante, daño irreversible a computadoras, se trata de un supuesto hackeo al Ayuntamiento de Guadalajara denunciado por los regidores de Morena.

Mariana Fernández, edil guinda, señala que hasta el momento no hay explicación oficial de lo sucedido, lo que para ellos fue un ataque directo a la estructura municipal.

“En este momento se habla sobre un supuesto hackeo, pero las áreas correspondientes solo dicen que era un tema de mantenimiento, nosotros esperamos un tiempo prudente para que el Ayuntamiento de Guadalajara nos dijera exactamente qué había pasado, y eso no ha sucedido. Pero la realidad de lo que estamos enfrentando, las personas que trabajamos en el municipio es que sí hubo un hackeo, se eliminaron información de nuestras computadoras, a la hora que nosotros queremos ingresar, nos aparecía un letrero de que el servidor había sido hackeado. Varias de nuestros computadoras, sufrieron daños irreversibles”.

La fracción de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara exige una respuesta real sobre lo ocurrido en este supuesto ataque cibernético al gobierno municipal. (Por Gustavo Cárdenas)