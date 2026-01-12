Apple y Google anunciaron un acuerdo plurianual para impulsar las funciones de inteligencia artificial de Apple, incluida una versión más personalizada de Siri, prevista para finales de 2026.

Las compañías informaron que los nuevos modelos de base de Apple se apoyarán en la tecnología Gemini y en la nube de Google, como parte de Apple Intelligence.

Apple aseguró que la integración mantendrá sus estándares de privacidad, operando tanto en los dispositivos como en su infraestructura de nube privada.

La alianza busca ofrecer experiencias más conversacionales y avanzadas para los usuarios, tras retrasos previos en la evolución de Siri.

La noticia, adelantada por CNBC, impulsó las acciones de ambas firmas, con Alphabet superando los cuatro billones de dólares en capitalización bursátil.