El Gobierno del Estado solicitó paciencia a la ciudadanía ante las intermitencias y fallas técnicas registradas en la plataforma del preregistro de la Tarjeta Única.

En un comunicado, informaron que los errores han sido atendidos de forma paulatina, entre ellos incidencias en la validación de la CURP y retrasos en los mensajes de confirmación vía celular.

La Secretaría de Administración indicó que el sistema mantendrá su estabilización conforme avancen los ajustes.

Destaca que en las primeras tres horas se realizaron alrededor de 50 mil trámites.