Adelantándose a los hechos, dado que aún no reciben la notificación del Tribunal Electoral, el Consejo General del INE aprobó los lineamientos para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se consideran apoyo de la ciudadanía y precampañas correspondientes a los procesos electorales federal y locales para el 2024, como explica la consejera Carla Humphrey explica.

“Creo que no nos estamos excediendo en ningún modo, a mí me parece que esperar de verdad sí trae detener varias actividades institucionales que ya están corriendo y que no podemos obviar que tenemos responsabilidades en distintos frentes, tenemos no sé cuántas quejas se han presentado, tenemos obviamente procesos de fiscalización en marcha”.

Y es que derivado a las campañas adelantadas rumbo a la elección presidencial, el Tribunal Electoral ordenó al INE emitir los lineamientos correspondientes, los cuales aún no han sido notificados al Instituto. (Por Arturo García Caudillo)