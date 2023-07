Ya está con sus dueños un perro que fue robado de una casa y que está valuado en 18 mil pesos.

La historia de este can inició el 28 de mayo cuando una persona fue víctima de un robo en su casa del municipio de San Pedro Tlaquepaque, de donde fueron sustraídos un perro Doberman, un Yorkshire y un Pomerania.

La víctima encontró a uno de los perros amarrado a unos metros de su casa, al otro lo halló muerto y al tercero lo ubicó en una casa que funge como tienda de abarrotes de la colonia San Martín de las Flores.

Los dueños del lugar dijeron que no regresarían al animal porque se los habían regalado, e incluso le negaron el paso a lo elementos de la fiscalía que acudieron a investigar, por lo que fue necesaria una orden de cateo para poder entrar al lugar y acreditar que ciertamente se trataba del perro de la denunciante.

Finalmente el can fue regresado con sus dueños mientras siguen las investigaciones para dar con el paradero de quienes inicialmente se lo robaron. (Por José Luis Escamilla)