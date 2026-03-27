El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco aprobó un incremento salarial para más de 53 mil pensionados y jubilados, con ajustes de hasta cuatro por ciento, por encima de la inflación.

El aumento aplicará principalmente a quienes reciben hasta 35 mil pesos mensuales, que representan más del 90 por ciento del padrón.

Para pensiones entre 35 mil y 100 mil pesos el aumento será de tres por ciento, y para las superiores a ese monto, de 0.1 por ciento.

El ajuste entrará en vigor en abril y será retroactivo a enero, febrero y marzo de 2026. (Por Edgar Flores Maciel)