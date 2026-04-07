El Pleno del Senado de la República aprobó la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica, la cual tiene como objetivo establecer un marco legal que permita la participación del sector privado y social en proyectos de infraestructura mediante esquemas de inversión mixta. PRI y PAN rechazaron la iniciativa previamente aprobada por los diputados, asegurando que es una licencia para robar, quitándole sus ahorros a los trabajadores, como explica la priista Claudia Anaya.

“Que quede claro que está izquierda hipócrita que dijo defender los derechos de los trabajadores hoy no existe y hoy avala un dictamen, el más tecnócrata neoliberal que yo haya visto en mis años de legisladora. Y fuera máscaras. Está nueva Ley de Infraestructura genera unos vehículos financieros que permiten a la autoridad tomar el recurso de los ahorros de los trabajadores”.

Pasa al Ejecutivo para su publicación. (Por Arturo García Caudillo)