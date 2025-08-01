Innecesarios e incongruentes, así califica la regidora morenista, Mariana Fernández, la compra de vehículos para el Ayuntamiento de Guadalajara por al menos 5 millones de pesos, y el arrendamiento de otras unidades por dos años por un millón y medio más.

La edil consideró que revelan privilegios que van en contra de la realidad de los tapatíos, un derroche que habla mal de la actual administración.

“Adquirió vehículos de lujo para los funcionarios chiqueados de la presidenta y también para el personal que la acompaña y la cuida. Son siete pick ups de lujo valuadas cada una en casi un millones de pesos. Por otro lado, la presidenta se rentó un vehículo de lujo de un valor aproximado de casi dos millones de pesos. Este arrendamiento nos costará”.

Según Mariana Fernández, el gasto millonario fue para la compra de siete camionetas y el arrendamiento de un vehículo para el uso exclusivo de la presidenta municipal de Guadalajara. (Por Gustavo Cárdenas)