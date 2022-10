El Pleno del Senado de la República aprobó con mayoría calificada, la reforma al Quinto transitorio de la Constitución, mediante la cual se permite a las Fuerzas Armadas alargar hasta 2028, el permiso para que hagan labores de seguridad pública. La legisladora priísta Claudia Ruíz Massieu, explicó que militarizar las labores policíacas no será de beneficio para nadie.

“Nadie quiere que México siga sumido en la inseguridad, en la violencia y en la impunidad.¿Qué queremos? Policías civiles fuertes, capacitadas, bien pagadas, que puedan hacer su labor la que les toca y ¿qué queremos? Fuerzas Armadas que hagan sus labores constitucionales y no estén haciendo labores que no deben hacer para las cuales no están capacitadas, y que además las vulnera frente al crimen organizado, frente a la ley y frente a la ciudadanía”.

Como se le hicieron modificaciones, la minuta regresó a la Cámara de Diputados para su revisión. (Por Arturo García Caudillo)