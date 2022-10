Que a nadie extrañe si la aerolínea que creará el Ejército lleva el nombre de la extinta Mexicana de Aviación, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Sería muy bueno el que se usara el nombre de Mexicana de Aviación en esta empresa que posiblemente se constituya. ¿Y por qué va a ser una empresa de la Secretaría de la Defensa? Pues para procurar que haya una custodia, porque les va a costar un poco más si regresan. No es lo mismo quitársela y privatizarla, como lo hicieron, si está en manos de Comunicaciones, que si está en manos de la Secretaría de la Defensa”.

Explicó que las utilidades de esa empresa se destinarán a las pensiones a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Reconoció que tiene comunicación con los ex trabajadores de Mexicana, pero no intervendrá financieramente, dado que su función no es rescatar empresas. (Por Arturo García Caudillo)