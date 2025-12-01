Tras la desaparición de varias rutas de transporte público en la zona norte de Guadalajara, este lunes con 14 votos a favor de Movimiento Ciudadano, PAN, PRI y HAGAMOS, el Ayuntamiento aprobó la entrega de 10 camionetas tipo Urban, para que funcionen como rutas alimentadoras, que trasladen a los ciudadanos a las líneas de tren ligero, o al macrobús. Así fue la votación en sesión extraordinaria.

“Con la regidora Fabiola Leticia Juan Ramírez, a favor de las y los vecinos de Huentitán y Lomas del Paraíso, Regidora Ana Isabel Robles Jiménez, a favor. regidor José Maria Martínez Martínez, contra la corrupción que encabeza Verónica Delgadillo en contra. regidora Teresa Naranjo”

Las camionetas que trabajarán como rutas alimentadoras, serán operadas por SITEUR. (Por Gustavo Cárdenas)