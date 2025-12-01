La Liga MX anunció el día y horarios en los que se disputarán las Semifinales del Torneo Apertura 2025.

El Toluca, líder del certamen y campeón defensor, enfrentará al Monterrey el miércoles a las 9 de la noche con diez minutos en la Sultana del Norte, en el juego de Ida, mientras que la Vuelta se disputará el sábado a las 19:00hrs en el Estadio Nemesio Díez.

El mismo miércoles Tigres visitará a Cruz Azul a las 19:00hrs en el Estadio Olímpico Universitario en la Ida, y el juego de vuelta será el sábado a las 9 de la noche con diez minutos en el estadio Universitario de San Nicolás de los Garza.

En Toluca se informa que el delantero Alexis Vega se habría resentido de la lesión muscular grado 2 que presenta en el muslo izquierdo, y todo apunta a que se perderá el juego de Ida de la Semifinal contra Monterrey, a la espera de que mejore para la Vuelta en el Nemesio Diez.

Alexis se lesionó en la fecha 15 del Torneo regular ante Pachuca, lo que generó dudas sobre su participación en la recta final del torneo y por lo pronto ya se perdió la serie de Cuartos de final contra los Bravos de Juárez.

Por su parte el defensa de los Diablos, Jesús Gallardo, dijo que le gustaría que Tigres elimine a Cruz Azul para no tener que esperar a la Maquina que disputará la próxima semana la Copa Intercontinental 2025.

“Estamos tranquilos, uno como jugador trata de prepararse para aguantar cada partido, pero estamos tranquilos sobre eso y la final primero que nada esperemos que lleguemos nosotros y ojala Tigres elimine a Cruz Azul para que no sea hasta diciembre porque quiero pasar navidad con mi familia y poder desvelarme un rato”.

En caso de que la Máquina derrotará a Tigres y avanzará a la final, la liguilla del torneo local entraría en pausa. (Por Manuel Trujillo Soriano)