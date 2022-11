Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría, 273 a favor y 222 en contra, en lo general, el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023. La oposición reclamó al partido en el poder y sus aliados al no querer modificar el proyecto, como explica el coordinador panista Jorge Romero.

“Como ahorita se los estoy diciendo, sin ingenuidades a lo que apelamos es a que lo puedan recapacitar. Ahora, nosotros sabemos que ellos por más buenas personas que sean o pretendan ser, reciben instrucciones. Ellos no van a poder hacer ningún cambio al presupuesto si no se los permiten. Eso es lo que nosotros consideramos como una tragedia. Y por cierto, nosotros no estamos diciendo que nosotros seamos la voz de la verdad. Lo que estamos diciendo es que representamos a otras voces en este país, que también somos México”.

Tras la aprobación en lo general, y según lo acordado, se clausuró la sesión y se convocó para discutir a partir de mañana miércoles las más de 2 mil reservas al dictamen. (Por Arturo García Caudillo)