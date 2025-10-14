La mayoría de Morena y sus aliados aprobaron este martes, en lo general, la reforma a la Ley de Amparo.

El dictamen eliminó el controvertido transitorio que hablaba de retroactividad, pero dejó sin modificar el resto del texto, protegiendo a los poderosos más que a los débiles, como explica el coordinador panista, Elías Lixa.

“El amparo no protege a los poderosos, el amparo protege a los débiles, a los oprimidos, a las comunidades mayas, a las comunidades indígenas. Con esta reforma, ustedes hoy protegen a los poderosos. Más de 180 años después de la creación del amparo, únicamente se había visto evolución hasta que ustedes frenaron decisiones generales, hasta que ustedes dieron la espalda a los débiles, a los oprimidos, a los que son incapaces de pagar a un abogado por un amparo, porque eso lo van a poder seguir haciendo los poderosos”.

Ya se discuten los artículos reservados. (Por Arturo García Caudillo)